Çek Haber Ajansı hacklendi: İnternet korsanları asılsız haberler paylaştı

Çek Haber Ajansı, sitelerine kimliği belirsiz hackerlar tarafından siber saldırı yapıldığını duyurdu.



Hackerların, haber ajansının internet sayfasında, "Çek istihbaratının, Slovakya’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini’ye yönelik suikast girişimini önlediğine" yönelik asılsız haber servis ettikleri belirtildi.



İnternet korsanlarının ayrıca, Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin, sözde saldırı girişimine verdiği tepkiyi de haberleştirdiği kaydedildi.



Haber ajansı, siber saldırıya maruz kaldıklarını ifade ederek, söz konusu haberlerin ciddiye alınmaması yönünde okuyucularını uyardı.