Çekya, ABD'den 24 adet F-35 satın aldı

Çekya Savunma Bakanı Jana Vernochova, ABD'nin Prag Büyükelçisi Bijan Sabet ile 24 adet F-35 savaş uçağını satın almak için anlaşma imzaladı. "Ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması" olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında Çekya, ABD'ye söz konusu savaş uçakları için yaklaşık 6,5 milyar dolar ödeme yapacak.

Çekya, ABD'den 24 adet F-35 satın aldı

Türkiye'ye F-16 satışı için süreç devam ederken , 'ya 24 adet F-35 savaş uçağı sattı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Vernochova ve ABD'nin Prag Büyükelçisi Bijan Sabet, başkent Prag'da bir araya geldi. Görüşmede, daha önce sıklıkla ülke basınına yansıyan 24 adet F-35 satışına ilişkin savunma anlaşması imzalandı.

"Ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması" olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında Çekya, ABD'ye söz konusu savaş uçakları için yaklaşık 6,5 milyar dolar ödeme yapacak.

Çekya'nın ilk uçağı, 2031'de alması beklenirken; 2035'e kadar tüm sevkiyatın yapılması planlanıyor.

Söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı "Saab JAS 39 Gripen" modeli uçakların yerini alacağı bildirildi.

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