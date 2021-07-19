Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın ekim 2018' de öldürülmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Kaşıkçı ve yakınlarının, İsrailli bir firmaya ait casus yazılımla takip edildiği belirlendi.



Arasında Washington Post'un da bulunduğu 17 medya kuruluşunun açıkladığı rapora göre, Kaşıkçı ve yakınları İsrailli NSO Grup isimli şirket tarafından üretilen, "Pegasus" casus yazılımıyla takip edildi.



Araştırmalar Kaşıkcı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in telefonunun da cinayetten günler sonra hacklendiğini ortaya koydu.

50 BİN TELEFON NUMARASI



Washington Post’un haberine göre, basına sızdırılan listede takip edilen 50 bin kişinin telefon numarası yer alıyor.



Sızan bilgiler arasında 50'den fazla ülke ve 4 kıtaya yayılan numaralar arasında gazeteciler, şirket yöneticileri ve hatta devlet başkanları bulunduğu iddia edildi.



Listedeki bini aşkın telefon numarasının kimlere ait olduğu tespit edildi.



Ulaşılan kişiler arasında 600 politikacı ve 189 gazateci bulunuyor.

LİSTENİN BAŞINDA MEKSİKA YER ALIYOR



Listede en fazla numaranın bulunduğu ülke 15 binden fazla kişinin yer aldığı Meksika.



NSO Grup daha önce, yazılımın, Kaşıkçı'yı öldürmekte kullanıldığı iddiaları reddetmiş ve sadece teröristleri takip etmek için kullanıldığını açıklamıştı.



Casus yazılımla , yerleştirildiği telefonun mikrofonuna, kamerasına, yazışmalarına ve belgelerine erişilebiliyor.