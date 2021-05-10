Çernobil’de yetişen elmaların kullanıldığı Atomik adlı alkollü içecek toplatıldı

Dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın üzerinden 35 yıl geçti. Olay nedeniyle yüzbinlerce insan tahliye edildi ve 4 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.



Olayın ardından onlarca yıl sonra bölgede araştırmacılar, radyasyon etkisinin tarım ürünlerine olan etkisini değerlendirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamdaki projelerden birinde ise Chernobyl Spirit Company adı verilen bir şirket tarafından Atomik adlı bir vokta üretildi.

Fakat, Çernobil nükleer santralinin yakınında yetiştirilen elmaların kullanılarak yapıldığı “Atomik” aldı alkollü içecek yetkililer tarafından toplatıldı.

İçeceği üreten Chernobyl Spirit Company, 19 Mart'ta bin 500 şişeye el konulduğunu ve Kiev Savcılığı’na götürüldüğünü duyurdu. Güvenlilk yetkililerin söz konusu içkileri Karpatlar'daki fabrikadan aldığı ifade edildi.



NÜKLEER FELAKETTEN BU YANA ÜRETİLEN İLK TÜKETİCİ ÜRÜNÜ

Üreticileri, "zanaatin ruhu" olarak tanımladıkları Atomik’in Çernobil'de 1986 nükleer felaketinden bu yana üretilen ilk tüketici ürünü olduğunu söyledi. Chernobyl Spirit Company tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın sonucun beklendiği, ancak İngiltere'ye gönderilecek olan sevkiyata neden el konulduğuna dair bir şirketin hiçbir bilginin olmadığı ifade edildi.



Ukraynalı meslektaşları ile Chernobyl Spirit Company'yi kurmadan önce uzun yıllar dışlama bölgesini inceleyen bir bilim insanı olan Prof. Dr. Jim Smith, "Görünüşe göre bizi sahte Ukrayna özel tüketim damgaları kullanmakla suçluyorlar. Ancak şişeler İngiltere pazarı için olduğundan ve geçerli Birleşik Krallık özel tüketim damgalarıyla açıkça etiketlendiğinden bu mantıklı değil" açıklamasını yaptı.



Chernobyl Spirit Company, 1986 yılında meydana gelen feci nükleer felaketten sonra terk edilmiş bir alan olan 4 bin kilometrekarelik Çernobil dışlama bölgesinde çalışan bilim adamları tarafından yönetiliyor. Araştırmacıların çalışmaları, bölgede yetiştirilen tahıl ve diğer yiyeceklerin güvenli ürünler yapmak için kullanılıp kullanılamayacağını anlamayı kapsıyor.



Diğer taraftan Smith, Atomik’i üretmelerinin nedenlerinden birinin, dışlama bölgesinin etrafındaki arazinin üretken kullanıma nasıl geri döndürülebileceğini göstermek olduğunu söyledi. Araştırmacılar, ürettikleri içeceğin Çernobil’in etrafında yaşayan toplulukların ürün yetiştirmesine ve satmasında sakınca olmadığını kanıtladığını belirtiyor. Ancak, Ukrayna hükümeti şu anda "resmi olarak kirlenmiş” sayılan bu topraklarda gıda üretiminin yasa dışı olduğunu ifade ediyor.



"PİYASADAKİ DİĞER ÜRÜNLERDEN DAHA FAZLA RADYOAKTİF MADDE İÇERMİYOR"

Ancak, Prof. Dr. Smith, "Atomik’in piyasadaki diğer votkalardan daha fazla radyoaktif olmadığını" açıkladı. Tarım ve kalkınmanın hala oldukça kısıtlı olduğu, dışlama bölgesinin hemen dışındaki bir alan olan Narodichi bölgesinde yetiştirilen elmaları kullanan şirketin azancının bir kısmını Ukrayna'daki Narodichi de dahil olmak üzere nükleer felaketin ekonomik etkisinden hala etkilenen topluluklara yardım etmek için kullanmayı planladığı belirtildi.

ÇERNOBİL FELAKETİNİN HAYALET ŞEHRİ PRİYAT