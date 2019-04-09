Başkentte bugün Cezayir parlamentosunun üst kanadı Millet Konseyi ve alt kanadı Ulusal Halk Meclisi, geçen hafta istifasını açıklayan Buteflika'nın görevden ayrılması için ortak oturum gerçekleştirdi.



Parlamentonun iki kanadının toplamı 644 sandalyeden oluşan oturum sonucunda 453 milletvekilinin oy çoğunluğuyla cumhurbaşkanlığı makamında boşluk olduğuna dair karar verildi. Anayasaya göre bu kararın ardından parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.



Cezayir Anayasasının 102. maddesine göre, cumhurbaşkanı, istifası halinde bu kararını en yüksek yargı makamı olan Anayasa Konseyi'ne iletiyor. Anayasa Konseyi kararı görüştükten sonra, istifayı parlamentoya sevk ediyor. Parlamentonun iki kanadından üçte iki oy çoğunluğu sağlanması halinde, Millet Konseyi Başkanı geçici cumhurbaşkanı olarak 90 gün içinde ülkeyi seçime götürüyor. Geçici cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamıyor.



Cezayir'de dört dönemdir yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika'nın beşinci dönem için adaylığını açıklamasının ardından şubat ayı ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ayın sonunda geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle Buteflika'nın istifasını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.



CEZAYİR SOKAĞI BİN SALİH'E KARŞI



Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağında "Buteflika rejiminin temel taşlarından biri" olarak gördüğü Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığına karşı bugün protestolar gerçekleşmesi bekleniyor.



Cezayir sokağı, Millet Konseyi Başkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.



GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI ABDULKADİR BİN SALİH KİMDİR?



Abdulkadir bin Salih, 1941 yılında Cezayir'in Fas sınırı yakınlarındaki Tilemsen vilayetinde doğduğu aktarılırken, bazı kaynaklar Cezayirli bir anne babadan Fas topraklarında doğduğunu ve bağımsızlık sırasında Cezayir vatandaşlığına geçtiğini savunuyor.



Kamu hizmeti kariyerine ülkesinin Mısır büyükelçiliğinde başlayan Bin Salih, 1970 ila 1974 yılları arasında Beyrut'ta Cezayir'e ait bir basın ve kültür merkezinde çalıştı. Bin Salih, ülkesine dönünce 1974-1977 yıllarında "Halk" isimli Arapça yayın yapan gazetede yazı işleri müdürü olarak görev yaptı.



Tilemsen vilayetinden 1977 yılında Cezayir'de bağımsızlık savaşını yürüten Ulusal Kurtuluş Cephesi'nde (FLN) milletvekili olarak seçilen Bin Salih, 1989 yılında ülkesinin büyükelçisi olarak Suudi Arabistan'da bulundu.



Cezayir'de 1988 yılında yapılan reformların ardından yapılan ilk çok partili seçimde İslami Kurtuluş Cephesi'nin (FIS) ilk turdaki zaferi üzerine ordu yönetime el koydu ve Cezayir kanlı bir iç savaşa sürüklendi.



Bin Salih, Cezayir'in iç savaş sırasında Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevini yürüttü.



Ordunun yönetime el koyduğu dönemde parlamento benzeri Geçiş Dönemi Konseyi'ne başkanlık eden Bin Salih, 1997 yılında rejime yakın muhalefet görevini gören Demokratik Ulusal Birlik Partisi'nin (RND) kurucuları arasında yer aldı.



Bin Salih, 1997 yılında rejimin yeni partisi RND'den Vahran (Oran) kentinden milletvekili olarak seçilerek aynı yıl göreve başlayan Ulusal Halk Meclisi başkanlığı görevine seçildi.



Cezayir'de 1999 yılında göreve gelen Abdulaziz Buteflika ile yakın müttefik haline gelen Bin Salih, 2002 yılında parlamentonun üst kanadı yasama organı Millet Konseyi'nin başkanlığı görevine geldi ve o günden bugüne aynı görevi yürütüyor.



Bin Salih, özellikle Buteflika'nın 2013 yılında geçirdiği felçten sonra, Cezayir'i ziyaret eden protokolü karşılamasıyla da tanınıyordu.

