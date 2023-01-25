Cezayir’de "sessiz katil" alarmı: Yılbaşından bu yana 44 kişiyi öldürdü

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yılbaşından bu yana 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı Basın ve İstatistik Birimi Müdürü Albay Faruk Aşur, Cezayir devlet radyosunda, "sessiz katil" olarak isimlendirilen karbonmonoksit gazından zehirlenme olgusuna ilişkin açıklamada bulundu.



Aşur, son 24 saatte ülkenin çeşitli kentlerinde 5 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini belirterek, böylece ülkede ocak ayının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 44’e yükseldiğini vurguladı.

Sivil Savunma tarafından yürütülen tüm çabalara ve bilinçlendirme kampanyalarına rağmen bu sayının son 3 yıla göre yüksek olduğu değerlendirmesinde bulunan Aşur, bu sürede zehirlenen 455 kişinin de tedavi altına alındığını kaydetti.



Albay Aşur, ülke genelinde yaşanan bu "trajedinin" sona ermesi temennisinde bulunarak, Cezayir halkına doğalgaz kullanımı konusunda daha bilinçli hareket etme çağrısı yaptı.



Cezayir hükümeti, dün, doğalgaz sobalarından sızan karbonmonoksit zehirlenmelerinin artması üzerine her eve ücretsiz alarm sistemi takma kararı almıştı.

