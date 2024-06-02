Cibaliye Mülteci Kampı ve Beyt Hanun "afet bölgesi" ilan edildi

Gazze Şeridi Kuzey Belediyeler Acil Durum Komitesi, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliye Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kentini "afet bölgesi" ilan etti.

Cibaliye Mülteci Kampı ve Beyt Hanun "afet bölgesi" ilan edildi

Şeridi Kuzey Belediyeler Acil Durum Komites Başkanı Naci Serhan, düzenlediği basın toplantısında, ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan söz konusu iki bölge hakkında bilgi verdi.

Serhan, "İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyelerde 50 bin evi yıktı. Çoğu belediyede kanalizasyon ağlarını ve yolları buldozerlerle yok etti" diye konuştu.

Serhan, Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kentinin afet bölgesi haline geldiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkın "zor insani koşullardan" muzdarip olduğunu, bölgeye yardım, ilaç ve yakıt girişinin olmayışı nedeniyle de büyük sıkıntılar çekildiğini vurguladı.

Serhan okul ve tesislerin yok edildiğini vurgulayarak, "İşgalciler, saldırılarda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 35 su kuyusuyla birlikte bazı okul ve tesisleri yok etti" dedi.

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