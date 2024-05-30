Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin Devleti'nin yeniden inşaasına yardımcı olacaklarını ve Birleşmiş Milletler'e tam üye olarak katılması için destekleyeceklerini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz

Devlet Başkanı, Pekin'de gerçekleşen Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Gündemine Gazze'deki insani krizi alan Şi, bölgede iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Şi, "Tam bğımsız devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerien getirilmeli" dedi. 

Bölgedeki çatışmaların ardından yeniden yapılanmaya destek verme fikrini benimsediklerini söyledi. Bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirten Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.

Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.

Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

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ÜÇ ÜLKE FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ RESMEN TANIDI

İspanya geçtiğimiz günlerde, Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil, başkenti Doğu Kudüs olan bir Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu. Başbakan Sanchez, tüm taraflarca kabul edilmediği sürece 1967 sınırlarındaki değişiklikleri kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Norveç de yürürlüğe giren kararnameyle Devleti'ni resmi olarak tanıdı. Bu iki ülkenin ardından en son İrlanda da resmi olarak Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz - 1

İSRAİL: FİLİSTİN'İ TANIMAK ESİRLERİ TERK ETMEK ANLAMINA GELİYOR

Alınan tanıma kararlarının ardından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise, devletini tanımanın Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki "İsrailli esirleri terk etmek" anlamına geldiğini öne sürdü.

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