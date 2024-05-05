Çin Devlet Başkanı'ndan beş yıl aradan sonra Avrupa turu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping en son beş yıl önce 2019'da resmi bir ziyaret için İtalya'ya gitti. Başkan Şi, burada Roma'nın simge yapılarına özel turlar ve opera sanatçısı Andrea Bocelli'nin serenat yaptığı bir akşam yemeğiyle ağırlandı.



Beş yıl sonra, o zamandan bu yana Avrupa kıtasına ilk dönüşünde Çin lideri çok farklı bir iklime ayak basacak.



Şi, bugün altı günlük Avrupa turunun ilk ayağında Fransa'ya gidiyor. Avrupa turuna başlarken karşılama şekilleri aynı kalsa da kıta genelinde Çin'e ilişkin görüşler çarpıcı biçimde değişti. Çin liderinin Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesi planlanıyor.



Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği, Çin'in rüzgar türbinlerine ve tıbbi ekipman tedarikine yönelik ticari soruşturmalar başlattı. Almanya ve İngiltere de son günlerde casusluk ve Çin ile bağlantılı suçlar iddiasıyla en az altı kişiyi tutukladı.



Şi'nin Fransa, Sırbistan ve Macaristan'a gerçekleştireceği ziyaretler, onu eleştirenleri ikna etmek için bir fırsat. Aynı zamanda Avrupa'nın bazı bölgelerinde görüşler sertleşirken diğerlerinin Çin'i hala açık kollarla karşıladığını da gösteriyor.



Şi bu ziyaretleriyle özellikle yaklaşan ABD seçimlerinin sonucuna ilişkin belirsizlik ortamında, Avrupa'nın ABD'ye daha fazla yaklaşmamasını da sağlamak istiyor.



Sürpriz tavizler vermeye hazır olmadığı sürece, Çin'i en sert eleştirenlerin büyük ilerlemeler kaydetmesi zor olacak.



Uzmanlar, Avrupa turunun yalnızca Avrupa ve Çin arasındaki değil, aynı zamanda Avrupa içinde de Çin'in lehine olabilecek bölünmelerin giderilmesine hizmet edebileceğini söylüyor.