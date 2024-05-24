DSÖ'den açıklama: Covid-19 yaşam süresini yaklaşık 2 yıl kısalttı

DSÖ'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya genelindeki ortalama yaşam süresinde meydana gelen iyileşmelerin ve ilerlemenin Covid-19 salgını sırasında tersine döndüğü bildirildi.



Açıklamada, 2019-2021 yıllarında Covid-19 salgını nedeniyle beklenen yaşam süresinin 1,8 yıl azalarak ortalama 71,4 yıla düştüğü kaydedildi.



DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını sadece 2 yıl içinde, beklenen yaşam süresinde 10 yıllık bir kazanımı tersine çevirdi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, gelecek nesilleri korumak amacıyla ülkelerin küresel bir salgın anlaşması üzerinde uzlaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

AMERİKA KITASI VE GÜNEYDOĞU ASYA SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN YERLER



DSÖ'nün "Dünya Sağlık İstatistikleri 2024" raporuna göre, Amerika kıtası ve Güneydoğu Asya ülkeleri Covid-19 salgınından en çok etkilenen yerler. Raporda, Covid-19'un 2020 ve 2021 yıllarında Amerika kıtasında en sık rastlanan ölüm nedeni olduğu vurgulandı.



Öte yandan, raporda, Batı Pasifik ülkelerinin Covid-19 salgınının ilk iki yılında virüsten asgari düzeyde etkilendiği belirtildi.



Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.