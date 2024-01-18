Çin ölümcül bir virüsle laboratuvar deneyleri yapıyor

COVID İLE KESİŞTİĞİNDE YÜZDE 100 ÖLÜMCÜL



Araştırma ekibi corona virüsle enfekte olmuş farelerde ölüm oranının yüzde 100 olduğunu bildirdi. Bu bulgu daha önce yapılmış çalışmaların ötesine geçerek türünün ilk örneği bir çalışma teşkil ediyor.



Ancak çalışmanın sonuçları arasında virüsün insanları nasıl etkileyebileceği yer almıyor. Çalışma internette yayınlanır yayınlanmaz uzmanlar endişelerini dile getirdi.



University College London'ın Genetik Enstitüsü'nden epidemiyoloji uzmanı Francois Balloux, araştırmayı "korkunç" ve "bilimsel açıdan tamamen anlamsız" olarak nitelendirdi.

"BU ÇILGINLIK DURDURULMALI"



Uzman sosyal medya hesabında, "İnsanlaştırılmış garip bir fare türünün rastgele bir virüsle zorla enfekte edilmesinden öğrenilebilecek ilgi çekici hiçbir şey göremiyorum. Tam tersine, bu tür deneylerin ters gidebileceğini görebiliyordum." diye yazdı.



Stanford'dan emekli tıp profesörü Dr. Gennadi Glinsky ise deney hakkında, "Bu çılgınlığın çok geç olmadan durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.