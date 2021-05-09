Çin roketi bugün Dünya'ya düşecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, roketin parçalarının büyük kısmının atmosfere girdiğinde yanarak parçalanacağını söyledi.



Roket parçalarının, nereye düşeceği tam olarak bilinmiyor. Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük bölümü ve Kuzey Amerika’nın bir kısmı gibi geniş bir coğrafyaya düşebileceği tahmin ediliyor.

LONG MARCH 5B 29 NİSAN'DA UZAYA FIRLATILMIŞTI



Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.



Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.