Çin: Rusya’ya silahların yüzde 60’ı ABD ve batıdan gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Shangri-La Diyalog Zirvesi’nde Çin’in Rusya’ya silah gönderdiğini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin’in Rusya’ya silah vermediğini belirtti.

Ning silah konusunda, "Çin, Ukrayna krizinin ne yaratıcısı ne de bu krize müdahil olan taraftır. Biz her zaman barış ve diyaloğun desteklenmesinden yana olduk. Çin, savaşan taraflara silah sağlamamakta ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gören çift kullanımlı ürünleri sıkı bir şekilde kontrol etmektedir. Çin ve Rusya arasındaki normal ticaret, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ve piyasa prensipleri doğrultusunda ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır. Veriler, Rusya'nın ithal ettiği silah parçaları ve çift kullanımlı ürünlerin yüzden 60'ından fazlasının ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğini gösteriyor” dedi.