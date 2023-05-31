Çin savaş uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-w) Çin'e ait bir J-16 savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD RC-135 keşif uçağına agresif bir manevra yaptığını bildirdi.

Çin savaş uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra
Kaynak: AFP

INDO-PACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "26 Mayıs 2023 tarihinde,  Halk Cumhuriyeti'ne ait bir J-16 savaş uçağı pilotu,  Hava Kuvvetleri'ne ait bir RC-135 uçağına karşı keşif faaliyeti sırasında gereğinden fazla agresif bir manevra gerçekleştirdi.

Çinli pilot, RC-135'in burnunun tam önünden uçarak, ABD uçağının kuyruk türbülansında kalmasına neden oldu." denildi.

Açıklamada, ABD RC-135 uçağının, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğü bilgisi verildi.

Çin savaş uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra - 1

ABD'nin, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya, gemi yüzdürmeye ve harekat icra etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, "ABD Hint-Pasifik Müşterek Kuvveti, uluslararası hukuka göre tüm gemi ve uçakların güvenliği konusunda uygun şekilde uluslararası hava sahasında uçmaya devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak kullanmasını bekliyoruz." denildi.

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