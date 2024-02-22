Çin ve ABD arasındaki  "Panda diplomasisi" yeniden başlıyor

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Diego Hayvanat Bahçesi'ne bir çift panda göndermeye hazırlanıyor.



Hayvanat bahçesi yetkilileri, bir erkek ve bir dişi pandanın yaz sonuna doğru gelmesini beklediklerini açıkladı.



Çinli yetkililerin, panda işbirliğini yeniden canlandırmak için istekli olduğu belirtildi.



Çin'in, San Diego Hayvanat Bahçesi’nin eski sakinlerinden "Bai Yun" ve "Gao Gao" adlı pandaların soyundan gelen bir çifti göndermeyi planladığı öğrenildi.



Pandalar 1972 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki dostluğun sembolü.



Ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesinin ardından, Amerikan hayvanat bahçelerindeki çok sayıda panda Çin'e iade edilmişti.

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