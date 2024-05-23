Çin'de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Çin'in Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'deki 5 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi.
Binada büyük hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çin medyası 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.
Patlama anı ise bir araç kamerasına yansıdı. Patlamayla birlikte yoğun duman yükseldiği, binadan kopan parçaların yola kadar savrulduğu görüldü.
Patlamanın gaz tankından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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