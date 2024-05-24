Çin'de bıçaklı saldırı: Sekiz kişi öldü

Devlet medyasının yerel yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, Çin'in orta kesiminde bir adam, bıçakla sekiz kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.



Devlet yayın kuruluşu CCTV, saldırının dün sabah Hubei eyaletindeki Xiaogan şehrinde meydana geldiğini bildirdi.



Soyadı Lu olan 53 yaşındaki saldırganın daha önce akıl hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.



Saldırgan, saldırıyı soruşturan polis tarafından gözaltında tutuluyor.



Devlet haber ajansı Xinhua'ya göre yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.



Vatandaşların ateşli silah sahibi olmasını kesinlikle yasaklayan Çin'de, kitlesel şiddet suçları nispeten nadir görülse de son yıllarda bıçaklama vakaları artmaya başladı.



Pazartesi günü, Jiangxi eyaletinin merkezindeki bir ilkokulda meyve bıçağı kullanan bir kadın iki kişiyi öldürdü, dört kişiyi de yaraladı.



Yine bu ay, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bir adamın hastanede bıçaklama çılgınlığına girişmesinin ardından iki kişi öldü ve 21 kişi yaralandı.