Çin'de "corona virüsle ilgili suçlar” nedeniyle binlerce kişi tutuklandı

Çinli yetkililer, ülkede Ocak ayından Temmuz ayına kadar ülkede sağlık çalışanlarının ölümüne neden olduğundan, arızalı tıbbi ekipman sattığından ve seyahat geçmişleri hakkında yalan söylediğinden şüphelenilen yaklaşık 5 bin 800 kişinin yeni tip corona virüs(Covid-19) pandemisi ilgili suçlardan tutuklandığını açıkladı.

ntv.com.tr - AFP 28.08.2020 - 14:05

Çin'de "corona virüsle ilgili suçlar” nedeniyle binlerce kişi tutuklandı

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Yeni tip corona virüs pandemisinin başladığı başladığı Çin’de, Yüksek Halk Savılığı yetkilileri Ocak ayından Temmuz ayına kadar corona virüsle bağlantılı 5 bin 797 kişi tutuklandığını ve 6 bin 755 kişinin yargılandığını açıkladı.

MARKETTE MASKE TAKMAYAN MÜŞTERİYİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Tutuklananlardan birinin, bir süpermarkette maske takmadığı için başka bir müşteriyi öldüresiye döven bir müşteri olduğu aktarıldı. Diğer tutuklama vakaları arasında ise  sağlık çalışanlarını bir araba ile kasıtlı olarak öldürmeye çalışmak ve ateş ölçen bir sağlık müfettişini bıçaklamak gibi olaylar yer alıyor.

Tutuklu olanlardan bazıları ise  corona virüs hastalarına yardım etmek için bağış toplayanlardan alınan  parayı zimmetine geçirmek, kusurlu tıbbi ekipman satmak, seyahat geçmişleri veya sağlık durumları hakkında yalan söylemekle suçlanıyor.

ÇİN SALGINI ALDIĞI SIKI ÖNLEMLERLE KONTROL ALTINA ALDI

Çin, yeni tip corona virüs salgınını,  ilk kez Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktığından beri, sıkı karantina uygulamaları,  agresif temas takibi ve mahallelerin yakından izlenmesi ile büyük ölçüde kontrol altına aldı.  Ülke ayrıca, olası vakaları hızlı bir şekilde belirlemek ve  insanların nerede olduğunu takip etmek için bir dizi akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

Öte yandan Çin, son günlerde yerel olarak bulaşan herhangi bir Covid-19 vakası bildirmedi. Bununla birlikte ülkede şu ana kadar 85 bin 13 vaka ve 4 bin 634 virüs kaynaklı ölüm kaydedildi.

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