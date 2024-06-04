Çin'de internet sansürü: "1995 ile 2005 arası kayıp"

Çin'de sosyal medya platformu WeChat'te 22 Mayıs'ta yapılan bir paylaşımda, 1995-2005'te haber siteleri, bloglar, forumlar ve sosyal medya uygulamalarında yayımlanan birçok içeriğin kaldırıldığı açıklandı.



Haber, "Çin interneti artan bir hızla çöküyor" manşetiyle sunuldu. Tahmin edilebileceği gibi, gönderinin kendisi kısa sürede sansürlendi.

"İNTERNET HAFIZASI JAPON BALIĞINDAN FARKSIZ"



Çinli blog yazarları karara tepki göstererek, "İnternetin bir hafızası olduğuna inanırdık. Fakat bu hafızanın bir Japon balığının hafızasına benzediğinin farkında değildik” ifadelerini kullandı.



Çin'le ilgili gelişmeleri takip eden New York Times muhabiri Li Yuan, internet sansürüne yönelik yaptığı araştırmabulgularını haberleştirdi.



Li, Çin'de en çok kullanılan arama motoru Baidu aracılığıyla 1995 ve 2005 yılları arasında yayınlanan içeriklerin ne kadarına ulaşabileceğini araştırdı.



Şİ CİNPİNG HAKKINDA BİLGİ YOK



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le ilgili içerikleri de kontrol ettiğini belirten Li, "Şi'nin ülkenin başına geçmeden önce nasıl biri olduğunu merak edenler neler bulabilir görmek istedim" diye konuştu.



Söz konusu dönemlerde Şi'yle ilgili hiçbir haber içeriğine ulaşılamadı.

ÇİN İNTERNETİ KÜÇÜLÜYOR



Haberde, Çin'de internetin gittikçe küçüldüğüne de değinildi. Resmi rakamlara göre ülkede geçen yıl toplamda 3,9 milyon internet sitesi tespit edilmişti. Bu sayı 2017'de 5,3 milyondu.



Küçülmenin en temel sebeplerinden biri, Pekin yönetiminin internete uyguladığı sansür.



Ülkede internetin denetiminden sorumlu Çin Siber Uzay İdaresi, geçen yıl uygunsuz görülen yaklaşık 1,4 milyon sosyal medya paylaşımının silindiğini bildirmişti.