Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu

Çin'de sürücüsüz drone taksi, iki yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi. Yolcuların varış noktasına gitme talimatı vermek için sadece bir düğmeye basmalarının yeterli olduğu drone taksiler, güvenli ve çevre dostu olması ile öne çıkıyor.

İHA 28.04.2021 - 17:05

Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu

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Çin’in Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou'da dördüncüsü gerçekleştirilen Dijital Çin Zirvesi’nde, sürücüsüz drone taksiler tanıtıldı.

İnsan taşınabilen mega drone’lar üreten Çinli Ehang firması tarafından geliştirilen otonom hava aracı, iki yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi.

Yolcuların varış noktasına gitme talimatı vermek için sadece bir düğmeye basmalarının yeterli olduğu drone taksiler, yer kontrol merkezi ile iletişim için 4G ve 5G teknolojilerini kullanıyor. Drone taksiler güvenli ve çevre dostu olması ile öne çıkıyor.

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