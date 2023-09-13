Çin'den hükümet çalışanlarına iPhone yasağı getirildiği yönündeki haberlere yalanlama

Geçtiğimiz günlerde Çin’in hükümet çalışanlarına iPhone ve diğer yabancı markalara ait akıllı telefonları yasakladığına dair çıkan haberler Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Çin, Apple gibi yabancı markalı telefonların satın alınmasını ve kullanılmasını yasaklayan yasa veya yönetmelik yayınlamadı. Ancak son zamanlarda Apple'ın telefonlarıyla ilgili güvenlik olaylarının medyada çok fazla açığa çıktığını fark ettik. Çin hükümeti bilgi ve siber güvenliğe büyük önem veriyor ve hem yerli hem de yabancı şirketlere eşit davranıyor" dedi.

Mao ayrıca, Çin'in tüm cep telefonu şirketlerinin yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymasını ve "bilgi güvenliği yönetimini güçlendirmesini" umduğunu belirtti.

APPLE, 200 MİLYAR DOLAR KAYBETMİŞTİ

Çin hükümetine bağlı kurumlarda çalışanların ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın üreticisi olduğu iPhone ve diğer yabancı marka cihazları iş yerinde kullanmaları ve ofise getirmeleri yasaklandığına dair çıkan haberlerin ardından Apple, Çin’deki hisselerinde yaşanan düşüşte yaklaşık 200 milyar dolarlık zarara uğramıştı.

