Çin'den Sinovac aşısına 3-17 yaş aralığında kullanım onayı

NTV Haber 05.06.2021 - 08:40
Çin, Çinli Sinovac firmasının ürettiği corona virüs aşısının 3-17 yaş grubunda uygulanabileceğini bildirdi.
Sinovac Biotech'in CEO'su Yin Weidong, aşının gençlere ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu söyledi.
YAN ETKİSİ HAFİF
Faz 1 ve 2 klinik demelerde elde edilen ön sonuçlar, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğunu ve çoğu yan etkinin hafif olduğunu gösterdi.
Yin, aşının üçüncü doz denemelerinin ise Faz 2 seviyesini tamamladığını açıkladı.