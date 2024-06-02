Çin'den tarihi görev: Keşif aracı Ay'a iniş yaptı

Çin Devlet medyası tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Chang'e-6 ay sondası örnek toplamak üzere ayın uzak tarafına başarıyla iniş yaptı.

Çin'in Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere 3 Mayıs'ta uzaya gönderdiği "Chang-e 6" keşif aracının Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaptığı bildirildi.



İniş aracının güneş sistemindeki bilinen en büyük çarpma kraterlerinden biri olan devasa Güney Kutbu-Aitken Havzası'na indiği belirtildi.

Bu, Ay'ın karanlık yarım küresinden ilk kaya ve toprak örneklerini almayı amaçlayan dönüm noktası niteliğinde bir görev olarak nitelendiriliyor.

Aracın sondası inişten 48 saat sonra devreye girecek. Robotik kol araçtan çıkarak toprak ve kaya örneklerini toplamaya başlayacak.

Örnekler konteynerde mühürlendikten sonra yükseltme aracı ile ay yüzeyinden yörüngedeki uyduya ve dönüş mekiğine taşınacak. Ardından bu mekik sayesinde alınan örnekler Dünya'ya taşınacak.

Bu sürecin bir sorun yaşanmazsa 25 Haziran'da sonlanması bekleniyor. Misyonun başarılı olması halinde Çin, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak numuneleri toplayan ilk ülke olacak.

Çin 2019 yılında Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indirerek bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.