Çin'in gizli Covid-19 bildirimi: ABD iki hafta önceden öğrendi

Çin'in dünya çapında yayılan Covid-19 hakkında ayrıntıları kamuoyu ile paylaşmasından iki hafta önce AB'li yetkilileri bilgilendirdiği belirlendi.



Çin'in virüsü kamuya duyurmasından iki hafta önce sunulan belge, virüsün kökenini detaylandırmıyor ancak Çin hükümetinin virüs hakkında ayrıntı paylaşımlarının zaman çizelgesinin sorgulanmasına neden oluyor.



Eğer genetik bilgi ilk sunulduğunda kamuoyu ile paylaşılmış olsaydı dünya hükümetlerine salgının yayılmasını azaltma ve aşılar üzerinde çalışmak için birkaç hafta daha ek süre tanınabilirdi.



Virüsle ilgili sunum ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı mevzuat sekreter yardımcısı Dr. Melanie Egorin tarafından ABD'li milletvekillerine gönderilen bir mektupta belirtildi.



Analiz halka açıklanmış olsaydı ilk aşı üretimi 2019 sonlarında başlatılabilirdi.



Scripps Araştırma Çeviri Enstitüsü'nden Dr. Eric Topol, iki haftalık önceden yapılacak uyarının bile "pandemide büyük bir fark yaratacağını" söyledi.



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