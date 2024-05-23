Çin'in tepki çeken tatbikatına Tayvan'dan "askeri reform" tepkisi

Tayvanlı güvenlik yetkilileri, Çin'in Tayvan yakınlarındaki tatbikatının sona ermesinin ardından uyarılarda bulundu.

Pekin'in yeni askeri tatbikatlar düzenleyebileceğini söyleyen yetkililer, şimdiye kadar Tayvanlı ve yabancı gemilere "sahte saldırılar" da dahil olmak üzere bir dizi tatbikat gerçekleştirdiğini söyledi.



Durumun hassasiyeti nedeniyle isim vermeden Reuters'a konuşan yetkililer, Tayvan yakınlarındaki bazı Çin sahil güvenlik botlarının da sahte gemi indirme ve denetleme tatbikatları yaptığını söyledi.

Öte yandan ABD'li Korgeneral Stephen Sklenka, Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatlarından endişe duyduğunu açıkladı.

Pekin yönetimi ise bu açıklamaya "Askeri tatbikatlar ulusal egemenliği korumak için meşru bir hareket" şeklinde yanıt verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi Tayvan bağımsızlık güçlerini desteklemekten ve teşvik etmekten vazgeçmeye çağırdı.



PEKİN'DEN SERT AÇIKLAMA

Çin Perşembe günü yaptığı açıklamada Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerin “kafalarının kırılacağını ve kanlarının akacağını” söyledi ve kendi yönetimindeki ada çevresinde yaptığı askeri tatbikatlarla “ciddi bir uyarı” göndermeyi amaçladığını belirtti.



Wenbin, bugün yaptığı açıklamada, “Tayvan bağımsızlık güçleri, Çin'in tam birleşmeyi sağlama yönündeki büyük girişimine karşı çarpıştıktan sonra kafaları kırılmış ve kanları akmış olarak kalacaklar” dedi ve ada çevresindeki tatbikatları “ciddi bir uyarı” olarak niteledi.

TAYVAN'DAN ASKERİ REFORM MESAJI

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te ise bölgesel barış ve istikrarı koruyacaklarını söyledi.

Lai, bugün yaptığı açıklamada, "Askeri reformları desteklemeye devam ediyorum. Başkomutan olarak benim sorumluluğum ülkeyi korumaktır" dedi.

AVRUSTRALYA: TIRMANMADAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Bir diğer açıklama da Avustralya'dan geldi. Dışişleri Bakanı Penny Wong'un sözcüsü, geniş çaplı askeri operasyonların, bir kazaya yol açma ya da gerilimi tırmandırma riskinden endişe duyduğunu söyledi.



Sözcü, “Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar hepimizin çıkarınadır” diye konuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Çin ordusunun, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçi ve Dongyin adaları çevresinde müşterek askeri tatbikata başladığı duyurulmuştu.

Komutanlık Sözcüsü Li Şi, tatbikatın "Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik eylemlere karşı cezalandırma ve dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı olduğunu" ifade etmişti.