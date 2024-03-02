Çinli bilim insanları iki Tibet Keçisi'ni klonladıklarını iddia etti

Çin, dünyanın ilk klonlanmış hayvanı olan koyun Dolly'yi üreten tekniğin aynısını kullanarak, iki Tibet Keçisi'ni başarıyla klonladığını iddia etti.



Bilim insanları keçi klonlarının, yetişkin bir hücrenin çekirdeğinin yeni bir yumurta hücresine aktarılmasını içeren somatik hücre klonlamasıyla oluşturulduğunu söyledi.

Yumurta daha sonra taşıyıcı anneye naklediliyor ve taşıyıcı anne kendi DNA'sından yüzde sıfır, donörün DNA'sınıın tamamını taşıyan bir bebek dünyaya getiriyor.

"7.5 KİLO AĞIRLIĞINDA VE SAĞLIKLI"



Devlete ait haber kanalı China Central Television'ın yayınladığı bir videoya göre ilk doğan keçi 7.4 kilo ağırlığında ve 'sağlıklı' ancak ikinci keçi ile ilgli henüz bilgi verilmedi.



Çinli bilim insanları, bu klonlamayı popülasyondaki "mükemmel bireylerin" genetik materyalini "korumak" için yaptıklarını söyledi;



ÇİN'İN KLONLAMA ÇALIŞMALARI

Son zamanlarda Çin bu alanda bir nevi öncü haline geldi. Bu yılın başlarında Çinli araştırmacılar, somatik hücre nükleer transferi kullanarak bir rhesus maymununu nasıl başarıyla klonladıklarını gösteren bir çalışma yayınladılar. Adı "ReTro" olan bu maymun, adını yaratımında kullanılan tekniklerden biri olan "trofoblast replasmanı"ndan alıyor.