CNN: İsrail, Refah saldırısında Amerikan silahları kullandı

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'e göre, İsrail'in Refah'taki çadır kampa düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullanıldı.



İsrail ordusu pazar gecesi, Refah'ın Tal as-Sultan bölgesinde Hamas üyelerinin barındığını öne sürdüğü bir yerleşkeyi bombalamış, saldırıda çadır kampta kalan, aralarında çocukların da olduğu en az 45 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı.

CNN, bulgularını saldırının gerçekleştiği yerde çekilen görüntülere dayandırarak, coğrafi konumu tespit edilen videoda “ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bombanın” kuyruğunun görüldüğünü ve bu bulgunun dört patlayıcı silah uzmanı tarafından doğrulandığını söyledi.



CNN, mühimmat kalıntıları üzerinde görülen seri numaralarının Kaliforniya merkezli bir GBU-39 parçaları üreticisiyle eşleştiğini de ekledi.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, olaya dair soruşturmanın devam ettiğini, sivilleri öldüren yangına neyin sebep olduğunun hala "belirsiz" olduğunu bildirmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Neytanyahu, saldırıyı "trajik bir hata" olarak nitelendirdi.