California eyaletinde görülen davanın karar duruşmasında, David (57) ve Louise Turpin (50) çifti, 13 çocuklarından 12'sini 9 yıl boyunca istismar etmek suçundan 25 yıl şartlı tahliye engeliyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Çiftin 27 yaşındaki oğulları, mahkemede söz alarak "büyürken yaşadıklarını sözcüklere dökmenin imkansız olduğunu, hala kardeşlerinin dövüldüğü veya zincire vurulduğuna dair kabuslar gördüğünü" belirtirken, geçmişin geçmişte kaldığını, anne babasını sevdiğini ve onları affettiğini dile getirdi. 30 yaşındaki kızları da "ebeveynlerinin hayatını çaldığını, şimdi onu geri aldığını" söyledi.



Geçmişte Lockheed Martin ve Northrop Grumman şirketlerinde mühendislik yapan David Turpin ve ev hanımı eşi Louise Turpin'in, çocukları ifade verdiği sırada ağladığı görüldü.



Turpinlerin 17 yaşındaki kızlarının Ocak 2018'de evden kaçarak 911'i araması üzerine yaşları 2 ila 29 olan çocukların, ebeveynleri tarafından yıllarca yataklarına zincirlendiği, günde bir kez beslendikleri, yılda bir kez banyo yapmalarına izin verildiği ve sefalet içinde yaşadıkları ortaya çıkmıştı.



Çift tutuklanırken, çocuklar devlet korumasına alınmıştı.