Coldplay konserine helikopterle giden devlet başkanına tepki

Filipinler Devlet Başkanı Marcos'un Coldplay konserine helikopterle gitmesi tepki çekti.



The Straits Times'ın haberine göre, Marcos ülkedeki en yoğun trafiğe sahip şehri başkent Manila'da düzenlenen konser alanına gitmek için helikoptere binmeyi tercih etti.



Marcos'un Coldplay konserinin yapılacağı alanının yakınlarına iniş yapan Başkanlık helikopterinden çıkarken çekilen görüntüleri, internette tepki topladı.



Filipinli bir X kullanıcısı, yaptığı paylaşımda, "Ben, Filipinli bir vergi mükellefi olarak, işe gidip geldiğim zamanlarda servise, arabaya ve bazen de taksiye binerek yoğun trafiğe maruz kalırken ülkemizin başkanı, istediği veya ihtiyaç duyduğu yere kolayca ulaşmak için benim vergilerimi kullanarak helikoptere biniyor." ifadelerini kullandı.



Başkanlık güvenlik biriminin başındaki Nelson Morales, yaptığı açıklamada, Marcos'un konsere giderken Başkanlık helikopterini kullanmasını savundu.



Morales, yoğun ve sıkışık trafiğin öngörülemeyen sorunlara yol açabileceğini ifade ederek bunun, Marcos'un güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin