Columbia Üniversitesi'nde süren Gazze protestoları diğer okullara da yayılıyor

ABD'nin prestijli okullarından Yale Üniversitesi'nde öğrenciler Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı.



Soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı çıkan öğrenciler, Yale yönetiminden, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "askeri silah üreten" şirketlere yatırımlarına son vermesi talebinde bulundu.



Üniversite yönetimi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.



Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.



Öte yandan New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor.



Washington Square Park yakınındaki Gould Plaza önünde protestolarını sürdüren NYU öğrencileri, üniversite yönetiminden İsrail’in Filistin işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırması talebinde bulunuyor.



ABD'nin diğer önde gelen okullarından Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesinde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor.



