Çöp gerilimi büyüyor: Kuzey Kore, Güney'e 600 balon daha gönderdi

Seul, Kuzey Kore'nin gece boyunca Güney Kore'ye yaklaşık 600 balonla çöp gönderdiğini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sigara izmaritleri, kumaş, kağıt atıkları ve plastik gibi çöp taşıyan balonların, cumartesi günü yerel saatle 20.00'den pazar günü 10.00'a kadar başkent genelinde bulunduğunu söyledi.

Askeriyenin, balonların başlangıç noktasını izlediğini ve balonları takip etmek ve toplamak için hava keşifleri gerçekleştirdiği belirtti.

Kuzey Kore, daha önce "samimiyet hediyesi" olarak adlandırdığı, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklarla dolu 150’den fazla balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti.

Kuzey ve Güney Kore, 1950'lerdeki Kore Savaşı'ndan bu yana propaganda kampanyalarında balonları kullanıyorlar.