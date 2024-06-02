Çöp gerilimi büyüyor: Kuzey Kore, Güney'e 600 balon daha gönderdi

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki çöp balonu gerilimi büyüyor. Seul'den yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore gece boyunca Güney Kore'ye 600 çöp balonu daha gönderdi.

Çöp gerilimi büyüyor: Kuzey Kore, Güney'e 600 balon daha gönderdi

Seul, 'nin gece boyunca 'ye yaklaşık 600 balonla çöp gönderdiğini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sigara izmaritleri, kumaş, kağıt atıkları ve plastik gibi çöp taşıyan balonların, cumartesi günü yerel saatle 20.00'den pazar günü 10.00'a kadar başkent genelinde bulunduğunu söyledi.

Askeriyenin, balonların başlangıç noktasını izlediğini ve balonları takip etmek ve toplamak için hava keşifleri gerçekleştirdiği  belirtti.

Kuzey Kore, daha önce "samimiyet hediyesi" olarak adlandırdığı, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklarla dolu 150’den fazla balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti.

Kuzey ve Güney Kore, 1950'lerdeki Kore Savaşı'ndan bu yana propaganda kampanyalarında balonları kullanıyorlar.

Kuzey Kore'den Güney'e çöp balonları

Kuzey Kore'den Güney'e çöp balonları

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