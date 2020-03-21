Corona virüste son durum: Gürcistan OHAL ilan etti

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 277 bini aştı.



Ölü sayısı İran'da 123 kişi artarak 1556'ya; İspanya'da ise 324 artışla 1326'ya çıktı.



Hükümetler de salgınla ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili salgın nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.



Zurabişvili televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan ediyorum" dedi.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK

Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.



Başbakan Giorgi Gakharia, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.



CAN KAYBI SAYILARI

Çin'de 3 bin 255, Hong Kong'da 4, İtalya'da 4 bin 32, Fransa'da 450, ABD'de 275, İngiltere'de 177, Güney Kore'de 102, Hollanda'da 106, Almanya'da 68, İsviçre'de 57, Japonya'da 43, Endonezya'da 38, Belçika'da 37, Filipinler'de 18, Irak'ta 17, İsveç'te 16,San Marino'da 14, Kanada'da 12, Cezayir'de 11, Brezilya'da 11, Yunanistan'da 10, Danimarka'da 9, Türkiye'de 9, Mısır'da 8, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Ekvador'da 7, Avusturya'da 6, Portekiz'de 6, Polonya'da 5, Hindistan'da 5, Lüksemburg'da 5, Lübnan'da 4, Peru'da 4, Pakistan'da 4, Macaristan'da 4, Arjantin'de 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 3, Ukrayna'da 3, Fas'ta 3, Malezya'da 3, Arnavutluk'ta 2, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Meksika'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, İsrail, Litvanya, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Panama, Küba, Moldova, Azerbaycan, Tunus, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Gabon, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Hırvatistan ve Sudan'da birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI, BİNDEN FAZLA OLAN ÜLKELER



Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:



Çin ana karası 81 bin 8, İtalya 47 bin 21, İspanya 21 bin 571, Almanya 19 bin 848, ABD 19 bin 774, İran 19 bin 644, Fransa 12 bin 612, Güney Kore 8 bin 799, İsviçre 5 bin 616, İngiltere 3 bin 983, Hollanda 2 bin 994, Avusturya 2 bin 690, Belçika 2 bin 257, Norveç 1991, Japonya 1719, İsveç 1639, Danimarka 1255, Malezya 1183, Kanada 1087, Avustralya 1068 ve Portekiz 102.

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