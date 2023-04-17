Covid-19 aşısı nedeniyle davalık oldu: AB Komisyonu Başkanı Leyen'in Pfizer-BioNTech anlaşmasındaki belgeleri incelenecek

AB Komisyonu, COVID-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etmişti. Komisyon, COVID-19 aşı temini için en yüklü sözleşmesini Pfizer-BioNTech ile yapmıştı.



Bu teminin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO'su Albert Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları da gündeme gelmiş, mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapılmış ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmadı.



KÖTÜ YÖNETİM İDDİASI



AB Komisyonu yetkilileri, Komisyon Başkanı ve üyelerinin telefon mesajlaşmalarının saklanmasını gerektiren bir kural bulunmadığını, bunun yerine yalnızca belgelerin saklanmasının gerektiğini belirtiyor.



AB Ombudsmanı, geçen senenin başında von der Leyen'in, Bourla ile mesajlaşmasını açıklamadığı için AB Komisyonunun "kötü yönetim" sergilediğini bildirmişti.