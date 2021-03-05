Covid-19 ölümlerinin rekor kırdığı Brezilya’da Bolsonaro’dan halka: Mızmızlanmayı kesin

Brezilya, ülkede ortaya çıkan P1 varyantı nedeniyle pandeminin başlangıcından bu yana en zor günlerini yaşıyor. Sahip olduğu 269 bini aşkın ölümle Dünyada ABD’nin ardından salgından en fazla etkilenen ülkede vaka sayısı da 10 milyonu geçti.



Son iki gün boyunca Brezilya’da günlük ölüm ve vaka sayısı rekor düzeyde seyrediyor. 4 Mart’ta ülkede 74 bin 285 yeni vaka ve bin 786 ölüm açıklandı.

"DAHA NE KADAR AĞLAYACAKSINIZ?"



Covid-19’a ilişkin yeterince önlem almadığına dair pandeminin başlangıcından bu yana eleştirilen Devlet Başbakanı Jair Bolsonaro ise rekor ölümlerin ardından tekrar tepki çeken bir açıklama yaparak katıldığı bir etkinlikte, “Bu kadar yaygara ve mızmızlanma yeter. Daha ne kadar ağlayacaksınız? Yine ölümlerden pişmanlık duyuyoruz, ancak bir çözüme ihtiyacımız var. Hayatınıza devam edin” ifadelerini kullandı.



BREZİLYA EYALETLERİ KAPANMA KARARI ALDI, BOLSONARO TEHDİT ETTİ

Bununla birlikte, Brezilya’yı etkisi altına alan ikinci dalga, ülkenin başkenti Brasilia ve en büyük şehri Sao Paulo’da yeni kısıtlamaları tetikledi. Turistik kent Rio de Janeiro’de ise geçen Perşembe gününden itibaren şehir genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En az 7 Brezilya eyaleti daha Covid-19 kaynaklı ölümlerdeki artış nedeniyle geçen hafta sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı. Bolsonaro ise tecrite başvuran eyaletlere salgın amacıyla yardımı kesmekle tehdit etti.



Diğer taraftan eyalet valileri ve doktorlar ise Bolsonaro’yı salgının ciddiyetini küçümsemekle eleştiriyor ve tecritlere karşı çıktığı için federal hükümetin corona virüs krizini yanlış yönettiğinden şikayet ediyor.

HALKIN YÜZDE 3,5'İN DAHA AZI AŞI OLDU



Ayrıca, hükümetin aşı dağıtımda gecikmesi nedeniyle 210 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar halkın yüzde 3,5’inden daha azı aşı oldu.



Brezilya’nın resmi sağlık otoritesi Anvisa'nın eski başkanı olan Gonzalo Vecina Neto, "Salgın başladığından bu yana en kötü durumu yaşıyoruz. Mutasyonlar, virüsün artan dolaşımının bir sonucudur. Vaka sayısı ne kadar çok çoksa bulaşma o kadar hızlı gerçekleşir ve daha fazla mutasyona sahip oluruz ”dedi.



Tüm bunlara rağmen, yine de Bolsonaro’nun popülaritesi, geçen yıl yoksul Brezilyalılara vaat ettiği 57, 7 milyar dolarlık yardım paketi ile artmaya devam etti. Hükümet bu kapsamda yoksul ailelere dört ay boyunca ayda 250 real (Yaklaşık 330 Türk lirası) dağıttı. Benzer bir öneri geçen hafta Parlamento tarafından tekrar gündeme getirildi. Teklifin alt Kongre Meclisi tarafından onaylanması gerekiyor.



BREZİLYA SAĞLIK BAKANI: 3 KAT DAHA BULAŞICI



Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, iki hafta önce yaptığı açıklamada Amazonlarda corona virüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiğini ve kesin bir çalışma olmamakla birlikte yeni mutasyonun 3 kat daha fazla bulaşıcı olabileceğini söylemişti.



Brezilya’nın Amazonlar eyaleti başkenti Manaus’ta, geçen yıl nüfusun yüzde 76’sı yeni tip corona virüse yakalanmış ve dünyada sürü bağışıklığının sağlandığı nadir yerlerden biri haline gelmişti. Ancak bu yıl, ülkede corona virüsün mutasyona uğramasının ardından durum tersine döndü. Her gün rekor sayıda cenaze töreninin yapıldığı kentin büyük bir mezarlığa dönüştüğü görüldü. Bununla birlikte uzmanlar yaşanan durumun, mutasyonun önceki enfeksiyonlarla elde edilen antikorları etkisiz hale getirebileceğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

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