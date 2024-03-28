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DAEŞ sözcüsü Moskova'daki saldırılara destek verdi: Haçlıları hedef alın çağrısı yaptı

DAEŞ sözcüsü Telegram'dan yayınladığı mesajla Moskova'daki konser salonundaki saldırıları övdü. Sözcü Telegram kanalından "Haçlıları" hedef alın çağrısı yaptı.

DAEŞ sözcüsü Moskova'daki saldırılara destek verdi: Haçlıları hedef alın çağrısı yaptı

Reuters'in haberine göre DAEŞ sözcüsü, Telegram kanaldından 143 kişinin hayatını kaybettiği Moskova'daki saldırıları öven bir mesaj yayınladı.

Habere göre, DAEŞ sözcüsü Telegram'dan paylaştığı ses kaydında örgütün destekçilerine, özellikle ABD, Avrupa ve İsrail'de "Haçlıları" hedef alın çağırsı yaptı.

"RADİKAL İSLAMCILAR YAPTI"

Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Mart Cuma günü Crocus Belediye Binası konser salonunda düzenlenen terör saldırısından sonra alınan önlemler hakkında düzenlediği toplantının ardından konuşmuş saldırıların radikal islamcılar tarafından yapıldığını söylemişti. 

RUSYA'DAKİ SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ 

Terör örgütü DAEŞ, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Moskova'daki konser salonunda gerçekleşen saldırıdan örgüt üyelerinin sorumlu olduğunu söylemiş ve saldırıyı üstlenmişti.

ABD, Moskova'daki saldırı öncesi Rusya'ya "terör tehdidi" uyarısı göndermiş

ABD, Moskova'daki saldırı öncesi Rusya'ya "terör tehdidi" uyarısı göndermiş

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