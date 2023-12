"Daha sağlıklı" olduğuna inandığımız elektronik sigaralar nikotin bağımlılığını artırıyor

SİGARA KULLANIMINI GEÇECEK



Araştırmalara göre elektronik sigara kullanımının önümüzdeki yıllarda sigara kullanımını geçmesi bekleniyor.



Amerikan Kalp Derneği konferansında sunulan araştırma, düzenli olarak nikotine maruz kalan e-sigara kullanıcılarının, kalp hastalığı riskini ölçmek için tasarlanan koşu bandı testlerinde sigara kullanmayanlara göre daha kötü performans gösterdiğini ve sigarada görülenlere benzer zararlı etkiler gösterdiğini tespit etti.



Laboratuvar çalışmaları ayrıca bazı kanser türleriyle olası bir bağlantı olduğunu da öne sürdü.



Action on Smoking and Health'e göre, İngiltere'de yaşları 11 ila 15 arasında olan neredeyse her 20 çocuktan biri düzenli olarak elektronik sigara kullanıyor.



Uzmanlar bazı elektronik sigaraların böğürtlen gibi tatlarla gençleri cezbetmek için tasarlanmış olmasının, yeni nesil için nikotin bağımlılığı anlamına gelmesinden korkuyor.

