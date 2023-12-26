"Daha sağlıklı" olduğuna inandığımız elektronik sigaralar nikotin bağımlılığını artırıyor

Bilim insanları son zamanlarda nikotini araştırmaya başladı çünkü sigara içme seviyesi kayıtların başlamasından bu yana en düşük seviyedeyken, elektronik sigara kullanımı gittikçe artıyor.



Araştırmaya göre İngiltere'de her gün 270'den fazla kişi sigaranın neden olduğu kalp krizi, akciğer hastalığı ve kanser gibi hastalıklardan ölüyor.



Bu hastalıklar büyük ölçüde sigaradaki zararlı kimyasalların zehirli karışımından kaynaklanıyor.



Aslında sigaralarda binlerce zararlı kimyasal var. Bu kimyasalların bazıları doğal olarak tütün bitkisinde bulunuyor. Diğerleri ise lezzeti veya dumanın akciğerlerdeki emilimini artırmak için imalat sırasında ekleniyor.



Ancak tütünün insan sağlığı üzerindeki ölümcül etkisindeki masum tarafın nikotin olduğu düşünülüyordu.



Bununla birlikte, kullanıcılara tütünle aynı nikotin "isabetini" sağlayan, ancak sözde zararlı kimyasallara maruz bırakmayan elektronik sigaralar artan popülaritesi nedeniyle mercek altına alındı.



Elektronik sigaralardaki uçucu organik bileşikler olarak adlandırılan gazların olası kanserojen etkileri hakkında ayrı endişeler var.

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Araştırmalara göre elektronik sigara kullanımının önümüzdeki yıllarda sigara kullanımını geçmesi bekleniyor.



Amerikan Kalp Derneği konferansında sunulan araştırma, düzenli olarak nikotine maruz kalan e-sigara kullanıcılarının, kalp hastalığı riskini ölçmek için tasarlanan koşu bandı testlerinde sigara kullanmayanlara göre daha kötü performans gösterdiğini ve sigarada görülenlere benzer zararlı etkiler gösterdiğini tespit etti.



Laboratuvar çalışmaları ayrıca bazı kanser türleriyle olası bir bağlantı olduğunu da öne sürdü.



Action on Smoking and Health'e göre, İngiltere'de yaşları 11 ila 15 arasında olan neredeyse her 20 çocuktan biri düzenli olarak elektronik sigara kullanıyor.



Uzmanlar bazı elektronik sigaraların böğürtlen gibi tatlarla gençleri cezbetmek için tasarlanmış olmasının, yeni nesil için nikotin bağımlılığı anlamına gelmesinden korkuyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin