Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e saldırı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhag'da bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Frederiksen'e yönelik düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirerek destek mesajları paylaştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e saldırı

Başbakanlık Ofisi, Frederiksen'in ülkenin başkenti Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir adam tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Frederiksen'in nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Danimarka Çevre Bakanı Magnus Heunicke, X'te Frederiksen'ın saldırı karşısında şoke olduğunu ifade ederek "Bu olay hepimizi sarstı." diye yazdı.

AB YETKİLİLERİNDEN KINAMA
 
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X paylaşımında Frederiksen'e yönelik saldırı karşısında öfkeli olduğunu ifade ederek, "Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız." mesajını paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya paylaşımında, saldırı karşısında "şok olduğunu" kaydederek, "Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!" ifadelerini kullandı.

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