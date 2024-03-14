Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik planı

Danimarka, askerlik hizmetini ilk kez kadınları da kapsayacak şekilde genişletmeyi ve hizmet sürelerini uzatmayı planlıyor.



Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Danimarka'nın zorunlu askerlik uygulamasını kadınları da kapsaması ve askerlik süresini her iki cinsiyet için de 4 aydan 11 aya çıkararak askerlik yapan gençlerin sayısını artırmak istediğini söyledi.





"SAVAŞTAN KORUNMAK İSTİYORUZ"

“Savaş istediğimiz için yeniden silahlanmıyoruz. Yeniden silahlanıyoruz çünkü bundan korunmak istiyoruz" dedi Frederiksen bir basın toplantısında. Hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitlik" istediğini söyledi.



Resmi rakamlara göre, Danimarka'da şu anda temel eğitim gören 4bin 700 askere ek olarak 9 bin kadar profesyonel birlik bulunuyor.

Hükümet, askere alınanların sayısını 300 artırarak toplamda 5 bine çıkarmak istiyor.