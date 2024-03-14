Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik planı

Danimarka, askerlik hizmetini ilk kez kadınları da kapsayacak şekilde genişletmeyi ve hizmet sürelerini uzatmayı planlıyor.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Danimarka'nın zorunlu askerlik uygulamasını kadınları da kapsaması ve askerlik süresini her iki cinsiyet için de 4 aydan 11 aya çıkararak askerlik yapan gençlerin sayısını artırmak istediğini söyledi.
"SAVAŞTAN KORUNMAK İSTİYORUZ"
“Savaş istediğimiz için yeniden silahlanmıyoruz. Yeniden silahlanıyoruz çünkü bundan korunmak istiyoruz" dedi Frederiksen bir basın toplantısında. Hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitlik" istediğini söyledi.
Resmi rakamlara göre, Danimarka'da şu anda temel eğitim gören 4bin 700 askere ek olarak 9 bin kadar profesyonel birlik bulunuyor.
Hükümet, askere alınanların sayısını 300 artırarak toplamda 5 bine çıkarmak istiyor.
ASKERLİK SÜRESİ UZATILACAK
Mevcut koşullarda 18 yaşın üzerindeki fiziksel olarak sağlıklı tüm erkeklere yaklaşık dört ay süren askerlik hizmeti zorunlu. Kadınlar ise yalnızca gönüllü olarak askere gidebiliyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte 4 ay olan askerlik süresi erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkarılacak.
ASKERE GİDENLERİN ÇEYREĞİNİ KADINLAR OLUŞTURUYOR
Resmi rakamlara göre 2023 yılında Danimarka'da 4 bin 717 asker vardı ve bunun yüzde 25,1 kadınlardan oluşuyordu.
Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen açıklamasına göre yeni sistem 2026 yılında yürürlüğe girecek.
"EKSİKSİZ BİR SAVUNMA OLACAK"
Lund Poulsen, Avrupa'daki güvenlik politikası durumu hakkında giderek daha ciddi hale geldiğini ve gelecekteki savunmaya baktığımızda bunu hesaba katmaları gerektiğini belirterek
"Tüm cinsiyetleri kapsayan daha geniş bir işe alım temeline ihtiyaç var" dedi ve bunun "daha çok yönlü ve daha eksiksiz bir savunma" yaratacağını düşünüyoruz" diye ekledi.
Norveç ve İsveç’in ardından Danimarka bunu yapan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.
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