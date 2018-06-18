Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekili Konstantinos Barbarusis, terörle mücadele ekiplerince Atina yakınlarındaki Pendeli bölgesinde bir arkadaşının evinde yakalandı.
Atina savcılığı, Altın Şafak Partisi milletvekili Barbarusis hakkında parlamentodaki konuşması nedeniyle vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Barbarusis, meclise kendisini yakalamaya gelen polislerden makam arabasıyla kaçmıştı. Konstantinos Barbarusis, parlamentoda yaptığı konuşmada isim krizi konusunda Makedonya ile varılan anlaşmanın "vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu” iddia etmişti.
Altın Şafak Partisi milletvekili Barbarusis orduya, cumhurbaşkanı, başbakanı ve savunma bakanını tutuklaması çağrısında bulunmuştu.
Darbe çağrısı yapan Yunan milletvekili gözaltında
NTV HaberDünya
Yunanistan’da darbe çağrısı yaptıktan sonra kaçan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekili Konstantinos Barbarusis gözaltına alındı.
Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekili Konstantinos Barbarusis, terörle mücadele ekiplerince Atina yakınlarındaki Pendeli bölgesinde bir arkadaşının evinde yakalandı.