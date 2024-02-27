Dev yolcu gemisinde kolera şüphesi: Binlerce yolcu günlerce mahsur kaldı

Güney Afrika seferini gerçekleştiren Norwegian Dawn adlı dev yolcu gemisinde 15 yolcunun mide rahatsızlığı yaşaması yetkilileri alarma geçirdi.



Gemi, Mauritius adası açıklarında karantinaya alındı. Ada ülkesindeki yetkililer, geminin hafta sonu yanaşmasını "sağlık riskleri" gerekçesiyle engelledi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Giriş izni verilmeden önce yerel makamlar tarafından ek testler yapılması gerektiğinden, Mauritius hükümeti mevcut gemi seyahatinin karaya çıkışını ve bir sonraki gemi seyahatinin gemiye binişini iki gün erteleyerek 27 Şubat 2024 tarihine ertelemiştir.''



2 bin 184 yolcu ve 1026 mürettebatı bulunan Norwegian Dawn, Cape Town'dan Port Louis'e 13 Şubat'ta başlayan 12 günlük bir güzergahtaydı.

Mauritius Sağlık Bakanlığı yetkilerinin gazetecilere verdiği demeçte, numunelerin yerel bir laboratuvarda analiz edildiğini ve kolera içermediği söylendi.



Gemide kolera olduğuna dair hiçbir kanıt bulamayınca, Norveç yolcu gemisine başkent Port Louis'e yanaşması için izin verildi. Karaya çıkanlar sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilecek ve gerekirse tıbbi yardım sağlanacak.

