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Dev yunusa ait 16 milyon yıllık kafatası bulundu | "Türünün ilk örneği"

Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosiline rastladı. Fosilin uzunluğu 3,5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğu açıklandı. Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, bulunan kafatasının yunus türünün ilk örneği olduğunu söyledi.

Dev yunusa ait 16 milyon yıllık kafatası bulundu | "Türünün ilk örneği"

Guardian'ın haberine göre, araştırmada bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığı tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3,5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğunu açıkladı.

"Pebanista yacuruna" olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten Benites-Palomino, çalışmalarının Covid-19 salgını yüzünden aksadığını aktardı.

Benites-Palomino, bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Dev yunusa ait 16 milyon yıllık kafatası bulundu | "Türünün ilk örneği" - 1

"TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ"

Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, "Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu." ifadelerini kullandı.

Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

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