Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da NATO Parlamanter Asamblesi İşbirliği Toplantısı'nda konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 24 Nisan'ı soykırım iddialarıyla ilgili "anma günü" ilan eden Fransa'ya tepki gösterdi.



Toplantıda kendisine bu konuda soru soran Fransız diplomata seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa önce karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın" dedi.

ABD VE İSRAİL'E TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorunudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez."