Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'ı görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'ı görüştü.

18.08.2021 - 13:42 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 13:49

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'ı görüştü

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Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'daki durumu ele alan Lavrov ve Çavuşoğlu, ülkedeki durumun istikrara kavuşması için Afganistan'daki ana ulusal güçlere mümkün olan en kısa sürede güvenliği ve kamusal düzeni sağlama çağrısı yaptı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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