Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Devlet Başkanı Widodo tarafından kabul edildiği bildirildi.

Paylaşımda, "ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Cakarta'da bulunan Bakanımız , Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...