Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin'i tanıyan ülkelerin artması İsrail'i yalnızlaştırıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyon Dördüncü Toplantısı'nın ardından Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile ortak basın toplantısında konuştu. Venezuela'nın çok çeşitli kamu kurumlarından, bakanlıklarından oluşan heyetin Türkiye'de bakanlıklarla ve muhataplarıyla bir araya geldiğini kaydeden Fidan, söz konusu heyetin, kurdukları 6 komisyonda çalışmalarını tamamladığını dile getirdi. Fidan, enerji, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim, spor ve sağlık başta olmak üzere iki devlet arasında elzem olan çeşitli konuları sistematik şekilde masaya yatırıldığını belirterek, "Bu komiteler bir hafta boyunca çalıştılar ve bugün 9 anlaşmayla çalışmalarımızı taçlandırdık." dedi. Komitelerde görev alanlara teşekkür eden Fidan, mevkidaşıyla ortaya ne kadar büyük bir emeğin konduğunu gördüklerini ifade etti. Fidan, Türkiye-Venezuela ilişkilerinin her alanda ilerlediğine dikkati çekerek, "Özellikle Türkiye olarak Latin Amerika ve Karayipler açılımımızın merkezinde Venezuela yer almakta. Son yıllarda yaptığımız ziyaretler, anlaşmalar, karşılıklı çalışmalar, ticaretin artması (ile) başta Venezuela olmak üzere Latin Amerika'da Türkiye giderek daha da etkin bir aktör haline gelmekte." değerlendirmesini yaptı. Bakan Fidan, buna paralel olarak özellikle daha mikro ilişkileri yönetmek için Dışişleri Bakanlığında Latin Amerika ve Karayipler'den sorumlu yeni bir genel müdürlük kurduklarını kaydetti.

"FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISININ ARTMASI, İSRAİL VE DESTEKÇİLERİNİ GİDEREK YALNIZLAŞTIRMAKTA"

Fidan, 3 Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uzun zamandır Türkiye olarak dostlarımızla, müttefiklerimizle beraber, uluslararası arenada sürdürdüğümüz İsrail'e her türlü diplomatik baskıyı uygulama konusundaki çalışmalarımızın verimli olduğunu görmekten, meyve verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.



İsrail'in katliamlarının durmadığını, soykırıma devam ettiğini fakat İsrail'e yönelik uluslararası baskının son on yıllarda emsali görülmemiş şekilde arttığına dikkati çeken Fidan, bunun önemli kazanım, uzun soluklu bir mücadele olduğunu ve devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.



Fidan, Türkiye'den sonra başka ülkelerin de Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davaya taraf olma kararı aldıklarını hatırlatarak, bu sayının giderek artacağına inandıklarını, İsrail'in hem diplomatik alanda hem hukuk alanında giderek yalnızlığa mahkum edilmesinin fevkalade önemli olduğunu söyledi.



"Avrupa başta olmak üzere Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta. Bir avuç bu grubun uluslararası sistemdeki kural tanımazlığı, hukuksuzluğu evrensel, küresel insanlık vicdanı karşısında yenilgiye mahkum edilecektir. Bundan hiç şüphem yok." diyen Fidan, şu an da Filistin'i tanıyan ülke sayısının tanımayan ülke sayısının çok üstünde olduğuna dikkati çekti.



Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'i tanıyan bir karar almadığı için Filistin'in devlet olarak uluslararası toplumda alması gereken hakları alamadığını ve güvenlik konseyinde de sadece bir ülkenin direnmesiyle bunun olduğunu ifade ederek, son oylamada 143 ülkenin Filistin'i tanıma yönünde oy kullandığını hatırlatıp şöyle devam etti:



"Bu fevkalade büyük bir kazanımdı. Bu şu anda güvenlik konseyine taşınıyor. Güvenlik Konseyinde de Amerika'ya baskı uygulanacak. Amerika tabii ki ilanihaye bu baskıya direnecek durumda değil.



Küresel vicdanın Filistin meselesini bu şekilde vicdanında taşıyıp gerçekten uluslararası hegemonyaya karşı hakkın ve haklının sesini duyurması bizim başından beri yanında olduğumuz, omuz verdiğimiz, güç verdiğimiz, fedakarlık yaptığımız bir husus. Bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz. Dostlarımızla müttefiklerimizle diplomatik çabalarımız devam ediyor."



"GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ ŞEY İSRAİL KATLİAMININ BİR AN ÖNCE DURMASI"



Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda önde gelen bir ülke olduğunu hatırlatan Fidan, insani yardımlar konusunda bütün kurumların çok yoğun şekilde çalıştığını söyledi.



Fidan, Filistinli yaralıların Türkiye'ye getirilip tedavi edildiğini, bulundukları yerlere sağlık malzemelerinin götürülmesi başta olmak üzere gıda, barınma gibi konularda yoğun çalıştıklarını, bunun kesintisiz devam edeceğini vurguladı.



"Görmek istediğimiz şey İsrail katliamının bir an önce durması. Uluslararası toplumun bu konuda artık sessizliğini bir kenara bırakması, diplomatik olarak aldığı kararların fiilen artık uygulamaya geçilerek İsrail'in ırkçı ve fundamentalist rejiminin uyguladığı soykırımı bir an önce durdurma yönünde adım atılması." ifadelerini kullanan Fidan, bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği ile temas grubumuzun, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu'muzun Brüksel'de bir toplantısı olacak hafta sonu ona katılacağız.



Hem dostlarımızla beraber yaptığımız diplomatik faaliyetler hem tek taraflı olarak yaptığımız faaliyetler, hukuki faaliyetler, insani yardım faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Bu dış politika gündemimizden asla ve asla düşmeyecek."



Basın toplantısı kapsamında Türkiye-Venezuela Dördüncü Ortak İşbirliği Komisyonu Toplantısı Ortak Bildirisi, Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması, Sivil Havacılık Kurumları arasında Teknik İşbirliğine dair Mutabakat Zaptı, Görsel-İşitsel Hizmetlere Dair Ortak Yapım Anlaşması, Eğitim Alanında İşbirliğine İlişkin 2024-2026 Dönemi Uygulama Programı, Venezuela'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarına İlişkin Anlaşma, 2025-2027 Turizm Uygulama Programı, Yükseköğretim Bursları Alanında İşbirliği Protokolü'nün yanı sıra Teresa Carreno Tiyatrosu Vakfı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü arasında mutabakat zaptı imzalandı.