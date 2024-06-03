Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için Pekin'de

Çin’e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için Pekin'de

Dışişleri Bakanı , Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek için Çin’in başkenti Pekin’e geldi.

Bakan Fidan ziyareti çerçevesinde, Çin ve Küreselleşme Merkezi (Center for China and Globalization) adlı düşünce kuruluşunda “Değişen Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri” üzerine konuşma yaptı.

Fidan, sonrasında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile bir araya geldi.

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