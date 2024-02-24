Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela'da: "Ticaret hedefine ulaşılmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan, "Bu sene iki ülke arasında ticaret hacminin büyük bir çabayla liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.



Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise yaptığı açıklamada "Türkiye Venezuela'nın savunması konusunda tek taraflı yaptırımlara karşı bizlere çok destek oldu" ifadelerini kullandı.