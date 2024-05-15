Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la telefonda görüştü. Görüşmede son gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Bakan Fidan, Gazze’de acilen kalıcı ateşkes sağlanmasının önemini vurguladı ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan ayrıca İsrail’in Refah’a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

HAMAS LİDERİ HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken'ın ardından Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

İsrail ile Hamas arasında, Refah kenti de dahil olmak üzere Gazze'nin birçok yerinde çatışmanlar artarken, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmişti.



Kahire'de İsrail ve Hamas arasındaki ateşkese yönelik son görüşmeler anlaşma sağlanamadan 10 Mayıs'ta sona ermişti.



BAKAN FİDAN KATARLI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakarelerindeki son durum ele alındı.