Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır

Son dakika haberi! Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Mevkidaşım El-Maliki'yi Türkiye'ye devam ettim.

İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır.

Bugün Filistin'in ekonomik altyapısının güçlendirilmesi zor şartlarda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracaktır.

Maarif Vakfı'mız Flisitinli kardeşlerimize eğitim verecek. Ayrıca Filistinli gençlerin Türkiye'deki üniversitelere ilgi göstermesinden memnunluk duyuyoruz. Türkiye burslarını ihityaç duyulduğunda artırabiliriz.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği önem herkes taraftan bilinir. Türkiye'deki yüm kesimler bu konuda hassasiyet göstermektedir ve partiler üstü bir meseledir. Filistin'e destek önceliğimiz olmaya devam edecek.

Filistin'de tek taraflı adımlar, zorla tahliyeler gibi İsrail'in adımları barış olasılığını tehdit ediyor. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız."

Mescid-i Aksa'da yaşanan olay hepimizi yaralamıştır. "