Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze’deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Israel Katz’a fotoğraflı yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız.” diyerek Gazze’den sivil soykırımın gösterildiği 4 fotoğrafa yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt - 1

Paylaşımda 'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

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